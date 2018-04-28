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Неизвестный открыл стрельбу по полиции в Финляндии
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    Неизвестный открыл стрельбу по полиции в Финляндии

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    Неизвестный открыл стрельбу по полиции в Финляндии

    Хельсинки, 28 апреля. Сотрудники финской полиции застрелили мужчину, который пытался от них скрыться. Инцидент произошел в местечке Лемпяяля.

    «Полицейские пытались остановить в субботу подозрительного водителя. Однако он отказался подчиниться», — отмечается в сообщении.

    Во время погони мужчина устроил стрельбу по полицейским, но в итоге был застрелен сам.

    Инцидент произошел в 14.30 по московскому времени. В данный момент дело расследует Центральная криминальная полиция.

    Автор: Алексей Громов
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