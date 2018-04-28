Неизвестный открыл стрельбу по полиции в Финляндии

Хельсинки, 28 апреля. Сотрудники финской полиции застрелили мужчину, который пытался от них скрыться. Инцидент произошел в местечке Лемпяяля.

«Полицейские пытались остановить в субботу подозрительного водителя. Однако он отказался подчиниться», — отмечается в сообщении.

Во время погони мужчина устроил стрельбу по полицейским, но в итоге был застрелен сам.

Инцидент произошел в 14.30 по московскому времени. В данный момент дело расследует Центральная криминальная полиция.