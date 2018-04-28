Время отсутствия реакции на агрессию прошло: эксперт одобрил запрет на въезд в РФ политикам из Литвы

Москва, 28 апреля. Россия ввела запрет на въезд на свою территорию для литовских политиков и депутатов, известных враждебной по отношению к РФ позицией. Об этом сообщается на официальном сайте российского дипломатического ведомства. Как считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, решение Москвы вполне оправдано и является вынужденной мерой, так как страны Балтии «уже давно замечены в подобного рода инициативах запретительного свойства».

По мнению эксперта, прибалтийские государства начали злоупотреблять своим положением в ЕС, а Россия не должна оставлять такое поведения без ответа.

«Это просто избалует наших бывших партнеров по СССР. Как показывает практика, они добродушие, доброту воспринимают как слабость. Поэтому, к сожалению, время отсутствия реакции на агрессию прошло», — заявил Мухин RT.

Ранее в МИД РФ ввели ответный запрет на принятый в Литве аналог американского «закона Магнитского». В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Москва не намерена «оставаться в долгу у партнеров», придерживающихся антироссийского курса.

«Предупреждаем, что российский стоп-лист остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — говорится в комментарии МИД РФ.

Напомним, с начала текущего года в Литве действует закон, аналогичный «акту Магнитского», введенному США. Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что принятие Вильнюсом подобного документа неизбежно приведет к разрушению двусторонних отношений РФ и Литвы.