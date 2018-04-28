Сирия: командующий группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожен в Хомсе

Дамаск, 28 апреля. Командующий террористической группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам» был ликвидирован силами Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

По данным источника, командующий «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Халеда аль-Хамви был ликвидирован бойцами правительственных сил на севере провинции Хомс. Кроме того, сирийская армия также ликвидировала его брата Абу Рама, который выполнял обязанности заместителя командующего. Источник отмечает, что ликвидация Абу Халеда аль-Хамви является серьезным ударом для джихадистов в Хомсе, с учетом готовящейся наступательной операции САА на севере провинции.