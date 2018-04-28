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28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра
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    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра. В Москве прошла встреча глав МИД России, Турции и Ирана. Сирийская армия установила полный контроль над районом Аль-Мадания. Глава Еврокомиссии заявил о необходимости восстановить контакт с Россией. Студенты МГУ организовали живой щит перед главным зданием вуза.
    19:05 28 Апреля 2018
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    Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    Президент России подписал указ о проведении в 2019 году Года театра. На субботней встрече с главой Союза театральных деятелей России Александром Калягиным Владимир Путин обсуждал вопросы театра. Калягин выразил желание сделать следующий год в России Годом театра. И глава государства поддержал это предложение. Президент поручил правительству до 1 июня создать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Также кабинет министров должен обеспечить утверждение плана проведения мероприятий по случаю Года театра.

    В Москве прошла встреча глав МИД России, Турции и Ирана

    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    В Москве состоялась трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Турции и Ирана. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, подчеркнув, что будут противостоять любым попыткам помешать работе по политическому урегулированию ситуации. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Дамаск быть более гибким и конструктивным в вопросах доставки гуманитарной помощи, несмотря на действия ряда западных стран.

    Сирийская армия установила полный контроль над районом Аль-Мадания

    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    Сирийская арабская армия установила полный контроль над районом Аль-Мадания на юге Дамаска. Войска прорвала последний рубеж обороны боевиков, вынудив террористов отступить на юг. Между тем, элитное подразделение «Силы Тигра» передислоцировано на севере провинции Хомс, где возглавит наступательную операцию. В ближайшее время начнется операция по освобождению города Растан. В штурме города примут участие «Силы Тигра» и 11-я танковая дивизия.

    Глава Еврокомиссии заявил о необходимости восстановить контакт с Россией

    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Россия является важным участником международного поля. И Европе необходимо восстановить контакт с Москвой, поскольку вопрос безопасности не может обсуждаться без участия Российской Федерации. Глава ЕК также обратил внимание на то, что Европа «иногда забывает», что является лишь частью мира, а не его «хозяином». И ей необходимость вернуться к диалогу с Россией, поскольку она является основным участником европейской повестки дня в области безопасности.

    Студенты МГУ организовали живой щит перед главным зданием вуза

    28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

    Студенты МГУ и солидарные с ними студенты Высшей школы экономики, взявшись за руки, организовали живой щит перед главным зданием вуза. Таким образом, молодые люди выразили протест против обустройства фан-зоны чемпионата мира по футболу около университета. В акции участвовали около 200 человек. По плану, студенты должны были обхватить здание со всех сторон. Тогда протяженность живого щита составила бы почти полтора километра. Но не все изъявившие желание участвовать, пришли.

     

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