28 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра

Владимир Путин подписал указ о проведения Года театра Президент России подписал указ о проведении в 2019 году Года театра. На субботней встрече с главой Союза театральных деятелей России Александром Калягиным Владимир Путин обсуждал вопросы театра. Калягин выразил желание сделать следующий год в России Годом театра. И глава государства поддержал это предложение. Президент поручил правительству до 1 июня создать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Также кабинет министров должен обеспечить утверждение плана проведения мероприятий по случаю Года театра.

В Москве прошла встреча глав МИД России, Турции и Ирана В Москве состоялась трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Турции и Ирана. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, подчеркнув, что будут противостоять любым попыткам помешать работе по политическому урегулированию ситуации. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Дамаск быть более гибким и конструктивным в вопросах доставки гуманитарной помощи, несмотря на действия ряда западных стран.

Сирийская армия установила полный контроль над районом Аль-Мадания Сирийская арабская армия установила полный контроль над районом Аль-Мадания на юге Дамаска. Войска прорвала последний рубеж обороны боевиков, вынудив террористов отступить на юг. Между тем, элитное подразделение «Силы Тигра» передислоцировано на севере провинции Хомс, где возглавит наступательную операцию. В ближайшее время начнется операция по освобождению города Растан. В штурме города примут участие «Силы Тигра» и 11-я танковая дивизия.

Глава Еврокомиссии заявил о необходимости восстановить контакт с Россией Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Россия является важным участником международного поля. И Европе необходимо восстановить контакт с Москвой, поскольку вопрос безопасности не может обсуждаться без участия Российской Федерации. Глава ЕК также обратил внимание на то, что Европа «иногда забывает», что является лишь частью мира, а не его «хозяином». И ей необходимость вернуться к диалогу с Россией, поскольку она является основным участником европейской повестки дня в области безопасности.