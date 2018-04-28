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Выращивание марихуаны в медицинских и научных целях легализовали в Зимбабве
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    Выращивание марихуаны в медицинских и научных целях легализовали в Зимбабве

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    Выращивание марихуаны в медицинских и научных целях легализовали в Зимбабве

    Москва, 28 апреля. Правительство Зимбабве легализовало выращивание каннабиса для медицинских и научных целей. Как пишет местная газета Herald, лицензии, которые позволят культивировать марихуану, будет выдавать министерство здравоохранения страны.

    «Заявление на получение лицензии должно быть предоставлено министру в двух экземплярах и сопровождаться соответствующей пошлиной и тремя копиями плана места производства, предложенного для лицензирования», — отмечается в комментарии ведомства.

    Чтобы получить лицензию, частному лицу достаточно будет подтвердить, что он является гражданином Зимбабве, а юридическому — представить документы о своей регистрации в стране.   

    Отмечается, что лицензия будет действовать пять лет, затем ее можно будет поменять. Ранее в африканском государстве за культивирование марихуаны можно было отправиться в тюрьму на срок до 12 лет.

    Ранее стало известно, что в США планируют декриминализировать марихуану на федеральном уровне. В настоящее время такой статус каннабис  имеет только в ряде штатов. 

    Автор: Федор Веснин
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