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Сирия отбила у ИГ квартал на юге Дамаска: корреспондент ФАН прислал видео с освобожденных территорий
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    Сирия отбила у ИГ квартал на юге Дамаска: корреспондент ФАН прислал видео с освобожденных территорий

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    На южной окраине Дамаска

    В результате очередной серии атак Сирийской арабской армии (САА) от террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) был освобожден квартал Аль-Мадания, расположенный в районе Аль-Кадам на южной окраине Дамаска. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в этой части столицы и прислал эксклюзивные видеоматериалы с места событий.

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийские военные в настоящий момент уже приступили к осмотру освобожденных территорий. Также в квартале начался разбор завалов и фортификационных сооружений боевиков. На записи нашего репортера можно увидеть бульдозер САА, занимающийся очисткой местности. Ранее в Аль-Кадаме был также отбит микрорайон Аль-Джура.

    На южной окраине Дамаска

    Источник в командовании правительственных войск САР отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что все спецоперации сирийской армии на южной окраине столицы характеризуются высокой мощностью, точностью и обилием прямых боестолкновений с террористами ИГ1. Он также подчеркнул, что нападения на укрытия и опорные пункты группировки будут продолжаться до тех пор, пока столица не будет полностью зачищена от джихадистов, в том числе и от возможных «спящих ячеек».

    На южной окраине Дамаска

    Освобождение террористического анклава на юге Дамаска наконец обеспечит полную безопасность жителям столицы. Базирующиеся в районах Ярмук, Аль-Хаджар Аль-Асвад, Аль-Кадам исламисты регулярно открывали огонь по близлежащим жилым кварталам. В ходе обстрелов погибли и получили ранения сотни гражданских лиц, в том числе большое количество женщин и детей. Ранее был ликвидирован анклав исламистов в Восточной Гуте, со стороны которого террористы семь лет подряд беспрерывно обстреливали Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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