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Новости Сирии
В Венесуэле рассказали, как Россия сорвала план США по дестабилизизации Сирии
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    В Венесуэле рассказали, как Россия сорвала план США по дестабилизизации Сирии

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    В Венесуэле рассказали, как Россия сорвала план США по дестабилизизации Сирии

    Каракас, 28 апреля. Операцией против ИГ1 в Сирии Россия сорвала план США по раздроблению республики ради их собственной выгоды. Такое мнение высказал генсек Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо.

    Сотрудничество РФ в борьбе против международного терроризма «основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».Об этом сказал венесуэльский чиновник Паскуалино Анхиолильо. 

    Он добавил, что действия России направлены на то, чтобы сорвать планы США по достижению их стратегической цели — раздробленности арабской республики, пишет РИА Новости.

    Напомним, что Россия является единственной страной, которая с 2015 года действует в Сирии по просьбе Дамаска. РФ, Иран и Турция стали странами-гарантами перемирия в республике и активно обсуждают урегулирование сирийского кризиса на трехсторонних саммитах. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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