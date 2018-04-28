В Венесуэле рассказали, как Россия сорвала план США по дестабилизизации Сирии

Каракас, 28 апреля. Операцией против ИГ1 в Сирии Россия сорвала план США по раздроблению республики ради их собственной выгоды. Такое мнение высказал генсек Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо.

Сотрудничество РФ в борьбе против международного терроризма «основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».Об этом сказал венесуэльский чиновник Паскуалино Анхиолильо.

Он добавил, что действия России направлены на то, чтобы сорвать планы США по достижению их стратегической цели — раздробленности арабской республики, пишет РИА Новости.

Напомним, что Россия является единственной страной, которая с 2015 года действует в Сирии по просьбе Дамаска. РФ, Иран и Турция стали странами-гарантами перемирия в республике и активно обсуждают урегулирование сирийского кризиса на трехсторонних саммитах.

1 Организация запрещена на территории РФ.