РФ, Иран и Турция выступили против раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

Москва, 28 апреля. РФ, Иран, Турция выступают против попыток территориального раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Соответствующая информация следует из совместного заявления глав МИД по итогам встречи в Москве.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте российского министерства иностранных дел.

Отмечается, что министры «отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам», направленным на подрыв территориальной целостности сирийской республики.

Ранее сообщалось, что РФ, Иран и Турция усилят работу с ООН для запуска конституционного комитета Сирии. Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров в субботу встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.