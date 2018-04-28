Меню
Новости Сирии
РФ, Иран и Турция выступили против раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
Следующая новость
Загрузка...

    РФ, Иран и Турция выступили против раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

    34

    РФ, Иран и Турция выступили против раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

    Москва, 28 апреля. РФ, Иран, Турция выступают против попыток территориального раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Соответствующая информация следует из совместного заявления глав МИД по итогам встречи в Москве.

    С текстом документа можно ознакомиться на сайте российского министерства иностранных дел.

    Отмечается, что министры «отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам», направленным на подрыв территориальной целостности сирийской республики.

    Ранее сообщалось, что РФ, Иран и Турция усилят работу с ООН для запуска конституционного комитета Сирии. Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров в субботу встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.