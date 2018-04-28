Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на выборах премьер-министра

Ереван, 28 апреля. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом в субботу заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, который состоит в РПА.

По его словам, таким образом, партия пытается избежать углубления политического кризиса в стране.

«Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», — отметил он.

В то же время Шармазанов подчеркнул, что в парламентских выборах Республиканская партия участвовать будет, поскольку она является сильной и консервативной политической организацией.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян вынужден был снять с себя полномочия через несколько дней после назначения в связи с акциями протеста в Ереване и других городах. Протестующие выступали против назначения Саргсяна на пост главы правительства, обвиняя его в неэффективном управлении страной в годы, когда он был президентом республики.