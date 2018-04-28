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Сирия: правительственные силы уничтожили 70 боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: правительственные силы уничтожили 70 боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: правительственные силы уничтожили 70 боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 28 апреля. За минувшие сутки подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили на юге Дамаска около 70 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании правительственных сил.

    По данным источника, боевики ИГ понесли потери в результате наступательных операций САА, а также в ходе авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии. Несмотря на большие потери в своих рядах, боевики ИГ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным силам на юге Дамаска. В настоящее время боевики продолжают контролировать районы Ярмук, Хаджар аль-Асвад, Аль-Кадам и Аль-Тадамон на юге сирийской столицы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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