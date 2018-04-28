Структура «Ростеха» снизила сумму претензий к Siemens

Москва, 28 апреля. Компания «Технопромэкспорт» (структура корпорации «Ростех») в четыре раза снизила сумму искового заявления к немецкому концерну Siemens и двум его «дочкам».

После экономического перерасчета сумма претензий снизилась до 46,8 млн рублей и 1,4 млн евро.

Отметим, что первоначально «Технопромэкспорт» требовал взыскать с Siemens 177,1 млн рублей, а также 5,45 млн евро за решение «блокировать» работу «Интеравтоматики». В июле прошлого года Siemens заявила, что откажется от своей доли в «Интеравтоматике», в результате чего, как заявляет истец, компания лишилась серьезного объема заказов и понесла убытки. При этом Федеральная антимонопольная служба России при проверке не нашла признаков недобросовестной конкуренции со стороны Siemens.