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    Главные новости 28 апреля

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    Главные новости 28 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 28 апреля.

    Известный канадский пианист украинского происхождения Любомир Мельник посетил Киев и ужаснулся. «Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева.

    Обозреватель Bloomberg Илан Лейк в своей заметке назвал Россию страной второго сорта, и призвал исключить ее из международных организаций. Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта.

    Соединенные Штаты оказались на грани технического дефолта по своим обязательствам. «Бывшая супердержава просит помощи»: эксперты предсказали США технический дефолт.

    Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала 14 стран, расположенных вокруг России, и заявила, что РФ ждет распад. Россияне отреагировали на ее прогноз, услышав в заявлении литератора антироссийскую риторику, схожую с тем, что звучит на Украине. «Под пиджачком усмирительная вышиванка торчит»: россияне осадили норвежскую писательницу за слова о распаде РФ.

    Россияне ответили Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, заявившему накануне о необходимости «дожать Россию». «Ноги коротки грозить моей стране»: россияне ответили генсеку НАТО, собравшемуся «дожать» РФ.

    Создание американского бомбардировщика F-35 стало возможным благодаря падению «железного занавеса», написал портал Task and Purpose. По словам главреда журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в 90-е «американцы паслись на наших заводах». «Ужас, что было »: военный эксперт рассказал, как США добывали сведения о российском вооружении.

    В Австралии на 44-м году жизни умерла самка самого старого паука в мире вида Giaus Villosus (паук-каменщик). Самый старый в мире паук умер в Австралии.

    Американские бомбардировщики F-35 имеют российское происхождение, обладая общими чертами с советским Як-141. Американские F-35 оказались «родом» из России — СМИ.

    Обозреватель американского издания Bloomberg Илан Лейк назвал Россию «страной второго сорта», сравнил с термитом, который «дискредитирует международные организации», и призвал исключить из них РФ. «От бессилия перешел на хамство»: россияне ответили обозревателю из США, назвавшему РФ «страной второго сорта».

    Норвежка Эрика Фатланд, объехав 14 соседствующих с Россией стран, написала в своей книге, что через 100 лет «российская граница станет короче». По мнению писателя и политика Эдуарда Лимонова, обращать внимания на такие заявления не стоит. «Скорее вымрут немцы»: Лимонов жестко ответил писательнице из Норвегии, предсказавшей крах России.

    Автор: Катерина Михайлиди
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