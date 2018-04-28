«Россия не останется в долгу»: МИД РФ ответил Литве на расширение «списка Магнитского»

Москва, 28 апреля. В МИД России прокомментировали расширение Литвой «списка Магнитского», подчеркнув, что Москва не останется в долгу и вводит запрет на въезд в Россию ряда литовских политиков и депутатов.

Литва ранее расширила список россиян, которым запрещен въезд в страну. Как сообщила глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, 21 россиянин попал в «список Магнитского, еще для 23 граждан запрет введен в связи с угрозой, которую, по версии Вильнюса, они представляют для безопасности прибалтийской страны.

«Не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в официальном комментарии на сайте МИД России.

Министерство внешней политики РФ предупреждает Вильнюс о том, что стоп-лист по-прежнему открыт. В случае продолжения провокационной политики литовских властей, он может быть также расширен.

