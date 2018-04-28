Заявление Герасимова по Сирии отрезвило Вашингтон — эксперт

Москва, 28 апреля. Военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отметил эффект, который на США произвело заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по Сирии. По мнению эксперта, оно буквально отрезвило Вашингтон.

Кедми отметил, что США проводят на Ближнем Востоке весьма агрессивную политику, и это было в очередной раз продемонстрировано, когда коалиция, возглавляемая ими, 14 апреля нанесла ракетные удары по территории САР. В то же время перспектива открытой конфронтации с РФ, которую потенциально обрисовал для Вашингтона начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, напугала и отрезвила американцев.

Эксперт подчеркнул, что США, конечно, опасаются открыто конфликтовать с РФ и именно поэтому никогда не вступали в противостояние с регулярной сирийской армией, ограничиваясь провокациями.

Отметим, в начале апреля западные страны безосновательно обвинили Дамаск в том, что правительственные войска Сирии якобы использовали химоружие в Восточной Гуте. Несмотря на то, что никаких доказательств того, что инцидент имел место быть, представлено не было, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по объектам на территории САР.

О том, что у России есть неопровержимые доказательства того, что «инцидент в Думе» был постановкой, еще до атаки сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Впоследствии РФ также представила экспертам ОЗХО свидетелей инсценировки в Восточной Гуте.

На фоне новой агрессии Запада в Сирии возобновились разговоры о поставках на территорию ближневосточного государства комплексов С-300.



