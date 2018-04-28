Владислав Шурыгин: Вашингтон врет, когда заявляет, что удар по Сирии удался

После ракетного удара, нанесенного США, Великобританией и Францией 14 апреля по территории Сирии, развернулась целая дискуссия по вопросу о попавших в руки сирийских и российских военнослужащих неразорвавшихся ракетах западной коалиции.

Федеральное агентство новостей решило поставить в ней точку.

Хроника «рокетгейта»

Началось все с того, что 19 апреля российские СМИ опубликовали сообщение о якобы имевшем место, но не подтвержденном Министерством обороны РФ факте переправки из Сирии в Россию двух так и не взорвавшихся крылатых ракет западной коалиции.

Уже 25 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга в Национальном центре управления обороной РФ объявил:

«Часть [натовских] ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого «Томагавка» вы можете наблюдать на слайде. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».

Действительно, на представленном МО РФ слайде вполне уверенно опознавалась боевая часть американской высокоточной дозвуковой ракеты Tomahawk. Несмотря на это обстоятельство, а также иные доказательства, мягко говоря, не самой высокой эффективности нанесенного 14 апреля ракетного удара, американское военное ведомство продолжало утверждать, что все 105 выпущенных западной коалицией ракет достигли своих целей.

25 апреля в очередной раз этот тезис подтвердил представитель Пентагона Эрик Паон. В своем интервью телеканалу CNBC он выразился так: «Что касается «Томагавков» [якобы оказавшихся у русских], мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их [МО РФ] слов, кроме заявлений российских государственных СМИ, которые утверждают, что это правда. Похоже, что это еще одна пропагандистская дымовая завеса с целью отвлечь внимание [общественности] от реальной проблемы — убийства невинных граждан кровавым режимом, поддерживаемым Россией».

Однако, эта железобетонная «упертость» Пентагона, не подкрепленная ничем, кроме пафосной жестикуляции, не смогла предотвратить появления в западных СМИ обоснованной критики операции западной коалиции против Сирии. Тема «затрофеенных» Москвой и Дамаском ракет тоже не была забыта.

26 апреля, на фоне распускаемых Пентагоном слухов о том, что продемонстрированный МО РФ 25 апреля снимок БЧ «Томагавка» является фальсификацией, американский научно-популярный ресурс Popular Mechanics внезапно опубликовал заметку «Что происходит с крылатой ракетой, захваченной русскими». Ее автор Джо Паппалардо, несмотря на оговорку про то, что заявление МО РФ «нельзя принимать за чистую монету», фактически признал правоту Сергея Рудского. Подтвердив: да, с высокой вероятностью невзорвавшаяся американская крылатая ракета могла оказаться в руках русских. И теперь этот «Томагавк» ожидает весьма незавидная судьба — российские специалисты «запытают» на испытательных стендах узлы и агрегаты несчастной ракеты «до смерти»!

Несмотря на то, что Паппалардо ни в коем случае не является русофилом — в своем тексте он характеризует Россию словосочетанием «умный враг» — он «льет воду» на русскую «мельницу». В общем, как бы Пентагон ни хотел обратного, похоже, что «рокетгейт» в Штатах потихоньку разгорается…

«Тьфу на вас!..»

ФАН тоже захотелось разобраться в этой теме. Прокомментировать ситуацию с доставленными в Москву натовскими ракетами мы попросили известного военного публициста и обозревателя, постоянного члена «Изборского клуба» Владислава Шурыгина.

— Владислав Владиславович, по последним данным российской стороны, лишь порядка 22 ракет из более чем сотни, выпущенных западной коалицией 14 апреля, смогли «дотянуть» до своих целей. Остальные ракеты этого сделать не смогли в силу эффективных действий средств сирийской ПВО, российских средств РЭБ и просто технических сбоев западной техники. Почему же американцы отказываются это признать, упрямо твердя, что все выпущенные по Сирии 105 ракет успешно поразили свои цели? Это же явное отрицание очевидного. Причем, очевидного даже по американским фотографиям пораженных сирийских объектов. На этих снимках малое количество попаданий разительно не соответствует цифре 105.

— На одном из недавних мероприятий МО РФ министр обороны Сергей Шойгу выразился по поводу подобного поведения наших американских «партнеров» достаточно красноречиво. Сергей Кужугетович сказал, что за последние два месяца узнал о западных демократиях и свободах столько, что если б знал все это в 1991 году, то «за Советский Союз сражался бы совсем по-другому».

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К этому добавлю, что лично мне поведение Вашингтона в истории с ракетным ударом по Сирии больше всего напоминает криминального персонажа по прозвищу «Кирпич» из кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Помните сцену, где пойманный с поличным карманник возмущенно кричит: «Смотрите, как фронтовику руки крутят! Да тьфу на вас!..»? Американские генералы, по сути, ведут сейчас себя точно так же.

— Попались с поличным, но — «Тьфу на вас»?

— Конечно. Кратко тут можно резюмировать так: совершенно очевидно, что задача, поставленная американским военным политическим руководством, не выполнена.

— Замах на рубль, удар на копейку?

— Вот именно. Американская аргументация в пользу вывода об абсолютном успехе ракетного удара просто смехотворна. Декларируя, что все без исключения 105 ракет поразили цели, Пентагон умудряется отрицать даже возможность падения ракет в результате технических сбоев. Между тем, если от общего числа запущенных крылатых ракет 10% по причине разнообразных сбоев не долетают до своих целей, это норма. Но Пентагон и это отрицает. Объяснить подобное заведомо абсурдное поведение можно только одним — Америка отчаянно не хочет расставаться со статусом всемогущего и непогрешимого мирового гегемона.

— Трамп скандирует: «Make America Great Again!» — а тут у него «Томагавки» в какой-то Сирии пачками начинают падать…

— Вот-вот. Признать подобное означает нанести удар уже не по Сирии, а по собственному имиджу. Поэтому американским военным «сверху» был спущен приказ: «Ошибок не признавать, праздновать победу!» При этом я не сомневаюсь, что само американское военное командование прекрасно знает реальную, а не официально декларируемую эффективность применения 14 апреля «Томагавков», Storm Shadow/Scalp-EG и AGM-158 JASSM.

— Знает, но молчит?

— Повторюсь — таков приказ. Белый дом, стремясь минимизировать имиджевые потери от случившегося фиаско, подталкивает своих военных к откровенной лжи.

О музейной экспозиции и не только

— Не только за рубежом, но и у нас в России многие со скепсисом относятся к предъявленным МО РФ доказательствам. Применительно к фотографии попавшей в наши руки БЧ «Томагавка» нередко можно услышать мнение, что это лишь фото. Может, на нем вообще — муляж? Может, нашим военным, кроме набора искореженных обломков, вообще ничего не досталось? Существует ли у вас абсолютная уверенность, что сообщение МО РФ о доставленных в Москву из Сирии «трофейных» натовских ракетах соответствует действительности?

— Да, такая уверенность у меня есть. Просто по той причине, что часть доставленного я видел лично.

— Тогда напрашивается такой вопрос. Хорошо, мы заполучили «Томагавк» и что-то еще, скорее всего Storm Shadow/Scalp-EG. Но зачем МО РФ придало этот факт огласке? Не лучше ли было информацию о «трофеях» скрыть? Или сыграло свою роль желание уличить «партнеров» во лжи?

— На мой взгляд, ответ очевиден. Во-первых, это далеко не первый случай, когда в руки наших специалистов попадают натовские крылатые ракеты или их фрагменты. Во-вторых, я уверен, что полностью скрыть факт доставки в Москву из Сирии неразорвавшихся крылатых ракет было бы невозможно. Тем более что, повторюсь, в Пентагоне знают, сколько ракет «накрыло» свои цели, а сколько — нет. На основе этих данных американцы просто обязаны предполагать попадание части неразорвавшихся ракет в руки нас и сирийцев. Предполагать — и делать из этого соответствующие выводы.

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Ну и конечно: если у нас есть возможность публично посадить уважаемых иностранных «партнеров» в лужу, то почему бы такой возможностью не воспользоваться? Почему бы не подчеркнуть весьма знаковый для понимающих момент: сто с гаком современных американских, британских и французских крылатых ракет не смогли нанести сколь-нибудь серьезный, с военной точки зрения, ущерб объектам САР? Представить нечто подобное еще три года назад было бы просто невозможно. Как говорится, прогресс налицо, и тенденции для западной коалиции не самые радужные.

— Итак, натовские крылатые ракеты — на самом деле в Москве. Какие плюсы, кроме имиджевых, Россия может из этого для себя извлечь? Западные ноу-хау в области новых материалов и ракетных двигателей?..

— Честно говоря, как раз по этим позициям наших специалистов вряд ли ждут какие-то открытия: тут мы и «сами с усами». Куда интереснее познакомиться с блоками самонаведения ракет, с системой, позволяющей американцам прямо в полете перенацеливать свои «Томагавки». Не будем также забывать, что 14 апреля нашим военным практически «из первого ряда» удалось пронаблюдать организацию и осуществление разнородными силами НАТО масштабного ракетного удара. Поверьте, это тоже дорогого стоит — как в плане совершенствования собственной тактики применения подобного оружия, так и с точки зрения улучшения характеристик отечественных средств ПВО и РЭБ.

— Летом прошлого года на территории подмосковного парка «Патриот» в павильоне Росгвардии была открыта выставка, посвящена деятельности группировки российских войск в Сирии. Как вы думаете, могут ли в экспозиции этой выставки появиться доставленный в Москву «Томагавк» и обломки сбитых в Сирии крылатых ракет?

— Думаю, что в свете приближающегося 9 мая подобная инициатива МО РФ была бы вполне уместна, а значит — возможна.