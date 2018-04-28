Военный эксперт рассказал, как США переделали советский Як-141 в современный F-35

Соединенные Штаты Америки использовали развал Советского Союза для выкупа технологий самолета Як-141 и на его основе создали не очень удачный истребитель F-35, который до сих пор не избавился от «детских» проблем. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Напомним, американский портал Task and Purpose ранее выпустил материал, в котором рассказал об общих чертах истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с разработанным в Советском Союзе Як-141.

«В 90-е годы шел развал всей нашей авиационной промышленности. Прекратило существование министерство авиационной промышленности, а все что осталось после него — авиационной промышленностью не занималось. Многие известные конструкторские бюро и заводы оказались в достаточно плачевном состоянии, что понятное дело, негативным образом отразилось на их работе. Никто деньги не платил, зарплаты практически не выдавались, работы приостанавливались, а проекты закрывались. Что сделали американцы? На этих развалинах они попытались заработать — начали обращаться к нашим предприятиям для того, чтобы получить те или иные технологии под видом совместных проектов», — рассказывает военный аналитик.

По один из таких проектов попало и конструкторское бюро Яковлева, которое в 90-е годы сидело без заказов. В 1992 году на крупнейшем авиасалоне Фарнборо КБ Яковлева представило разрабатываемый с 70-х годов Як-141, который тут же приглянулся специалистам американской корпорации Lockheed Martin.

«Понятное дело, что пройти мимо нашего самолета «товарищи» из Lockheed Martin просто не могли. В 1995 году они заключили соглашение с КБ Яковлева о том, что их инженеры будут делать поворотное сопло двигателя для будущего ударного самолета. Нашим заплатили деньги, но когда проектируется силовая установка, она не создается в безвоздушном пространстве, она же делается под самолет — под фюзеляж, под все другие системы. А если это поворотное сопло, то там учитывается расположение основных узлов и частей самолета, то есть где у него находятся оружейные системы, где авионика и т.д. Эскизные чертежи самолета США были привязаны к конструктивному чертежу двигателя с поворотным соплом, яковлевцы свою работу сделали», — продолжает эксперт.

Российские специалисты передали американцам технологию поворотного сопла подъемно-маршевого двигателя, который был переработан компанией Pratt & Whitney и стал называться F-135-PW-600. Проблема в том, что американские разработки подобной силовой установки серьезно «буксовали», а союзник США по НАТО — Великобритания, не хотела передавать технологии другого истребителя с вертикальным взлетом и посадкой Hawker Siddeley Harrier.

«И тут неожиданно работы по самолету стартанули в 2006 году, когда появился первый F-35. И было очень удивительно наблюдать, что по многим вещам он был, как будто слизан с нашего Як-141. Вся компоновка, все размещение основных узлов и агрегатов, даже подъемные двигатели, которые позволяют удерживать самолет вертикально — все это шло с Як-141. Но у нас в качестве подъемных двигателей использовали РД-41, а американцы поставили турбовентиляторы. Но самое интересное в том, что наши двигатели были легче, чем у американцев. Они весили около 300 кг, а турбовентиляторы США — 1800 кг, то есть в три раза тяжелее», — продолжает Леонков.

По словам собеседника ФАН, сразу после старта работ по F-35, американские инженеры столкнулись с целым ворохом проблем — их истребитель пятого поколения не мог развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры, в отличие от советского Яка.

«Но и у Як-141 были проблемы, например очень большая вертикальная скорость, поэтому один самолет разбился при посадке на палубу ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Товарищи из Lockheed Martin пошаманили и сделали конструкцию лучше. Они учли все проблемы и на выходе получился самолет с нормальными взлетно-посадочным характеристикам. Однако все остальное было как у китайцев, которые раньше копировали все — получился сырой, проблемный самолет. И после 2006 года они его долго пилили, доводили до ума, потратили огромное количество денег, но все равно самолет остался сырым. Потому что технологии просто заимствованы», — говорит аналитик.

Во время разработок самолета с вертикальным взлетом и посадкой советские конструкторы прошли длинный путь по созданию экспериментальной базы. Она начиналась с Як-36, потом получила улучшение в Як-38, и только после этого была полностью раскрыта в Як-141.

«А вот у США такой базы не было, они покусились на то, чтобы у них сразу был готовый образец. И самое интересное в том, что когда поднимались сведения о технологиях F-35, когда военные специалисты пытались понять, откуда растут ноги проекта, американцы заявили, что сама конструкция самолета, который похож на Як-141 — пришла одновременно и конструкторам из Lockheed Martin, то есть они просто спали и видели один сон. Но Як-то был лучше: в результате того, что на 141-й поставили двигатель Р-79, получилась такая тяговооруженность, что самолет мог нести целый арсенал вооружения: авиационную пушку ГШ-30, комплекс ракет на четырех подвесках класса «воздух-воздух» или «воздух-поверхность», противокорабельные ракеты. К нему еще вешали бомбы калибром до 500 кг, то есть он был такой вооруженный до зубов самолетик», — сообщает Алексей Леонков.

И в отличие от советского проекта, военные специалисты США решили развивать свой F-35 с упором на низкую радиолокационную заметность, сделав фюзеляж из композитных материалов и покрыв их радиопоглощающей краской. Кроме того, в угоду технологии «стелс» им пришлось убрать все вооружение в корпус самолета.

«В итоге у них получился неманевренный самолет с кучей проблем и плохим вооружением, потому что во внутренние отсеки F-35 много не запихнешь. Ну и стоимость самолета очень и очень большая: тот же F-35A стоил около 110 миллионов, а для флота США цифра зашкаливала за 140 миллионов. Як-141 размещал свое вооружение на внешних подвесках, но на его базе должен был появиться самолет Як-43. И я подозреваю, как раз он и стал прототипом для F-35, потому что он тоже имел внутренние отсеки под вооружение, да и внешне это один самолет. То есть яковлевцы на самом деле не выдали США никаких государственных и военных тайн и не передали настоящие чертежи Як-141», — заключил собеседник ФАН.

Як-141 — советский многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный ОКБ Яковлева. Предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника и нанесения ударов по наземным и надводным целям.

F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный Lockheed Martin. Самолет производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель.