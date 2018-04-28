РФ, Иран и Турция усилят работу с ООН для запуска конституционного комитета Сирии





Москва, 28 апреля. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции условились активизировать контакты с ООН для скорейшей работы конституционного комитета Сирии, говорится в тексте совместного заявления глав ведомств после переговоров в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 апреля встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщает МИД РФ, участники переговоров решили чаще проводить консультации высокого уровня представителей Ирана, РФ и Турции с генсеком ООН и его спецпосланником по Сирии.

Целью контактов является поддержка и активизация запуска работы конституционного комитета Сирии в Женеве на основе рекомендаций Конгресса нацдиалога арабской республики и координации стран-гарантов перемирия. Ранее Сергей Лавров заявили, что с террористами будут бороться без компромиссов.