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Общество
Жителей села Паника в Оренбургской области призвали сохранять спокойствие после утечки нефтепродуктов
Общество
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    Жителей села Паника в Оренбургской области призвали сохранять спокойствие после утечки нефтепродуктов

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    Жителей села Паника в Оренбургской области призвали сохранять спокойствие после утечки нефтепродуктов

    Оренбург, 28 апреля. Сотрудники МЧС ликвидировали прорыв на нефтепроводе в Оренбургской области. Как сообщили в региональном управлении министерства, в настоящее время в районе села Паника ведутся ремонтно-восстановительные работы, специалисты выясняют обстоятельства аварии.

    Напомним, ранее стало известно, что после разгерметизации трубопровода произошла утечка нефтяной эмульсии. В районе ощущался сильный запах сероводорода. Площадь разлива нефтепродуктов составила около 250 квадратных метров. Загрязненный грунт планируется вывезти на полигон в Переволоцком районе.

    По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы здоровью населения из-за выброса сероводорода также нет. В ведомстве просят жителей Паники сохранять спокойствие.

    Автор: Федор Веснин
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