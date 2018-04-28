Жителей села Паника в Оренбургской области призвали сохранять спокойствие после утечки нефтепродуктов

Оренбург, 28 апреля. Сотрудники МЧС ликвидировали прорыв на нефтепроводе в Оренбургской области. Как сообщили в региональном управлении министерства, в настоящее время в районе села Паника ведутся ремонтно-восстановительные работы, специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что после разгерметизации трубопровода произошла утечка нефтяной эмульсии. В районе ощущался сильный запах сероводорода. Площадь разлива нефтепродуктов составила около 250 квадратных метров. Загрязненный грунт планируется вывезти на полигон в Переволоцком районе.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы здоровью населения из-за выброса сероводорода также нет. В ведомстве просят жителей Паники сохранять спокойствие.