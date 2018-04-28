Давление Вашингтона, который призывает Берлин к санкциям против России и «Северного потока — 2» не принесет результата, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, Германия заинтересована в реализации российского проекта, и США не смогут его сорвать.

Эксперт по энергетике сравнил строительство нового российского газопровода в Европу со строительством трубы «Уренгой — Помары — Ужгород» в условиях западных санкций против СССР из-за его действий в Афганистане.

«В начале 80-х годов против СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан США ввели санкции, касающиеся сельского хозяйства, высоких технологий и проектов в энергетической сфере. Германия, которой намекали союзники, что не надо с нами сотрудничать, сказала, что ей все равно, они зарабатывают деньги, и им нужен наш газ. В итоге газопровод Уренгой — Помары — Ужгород был благополучно построен, и на нем написали «Труба вашим санкциям». Подход наших европейских партнеров с тех пор не меняется. Им по-прежнему нужен газ и прямые поставки», — напомнил Александр Фролов гостям политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале.

При этом энергетик подчеркнул, что имеющийся вариант с транзитом российского газа через украинскую территорию Берлин не устраивает точно так же, как и Москву. Александр Фролов отметил, что в Евросоюзе сомневаются, что украинская труба «продержится хотя бы 10 лет», потому что Киев не вкладывает в свою газотранспортную систему ни цента, хоть и живет за счет нее.

«Невозможно быть свободным от давления Запада, но одна немецкая компания поставила силовые установки в один наш регион, куда мост был построен. Сомневаюсь, что в ней сидят глупые люди, которые не смотрели планы развития российской энергетики», — добавил замгендиректора Института национальной энергетики.

Он полагает, что в газовом вопросе Германия последует примеру компании Siemens, поставившей свои турбины на крымские ТЭЦ вопреки санкциям. А давление Вашингтона, мечтающего поставлять свой природный сжиженный газ в Европу, а потому и призывающего Берлин к санкциям против России и «Северного потока — 2», окажется безрезультатным. Потому что немцы не хотят платить вдвое больше, считает эксперт.