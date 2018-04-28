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Мостовой: Если Нобоа захочет, то останется в «Рубине»
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    Мостовой: Если Нобоа захочет, то останется в «Рубине»

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    Мостовой: Если Нобоа захочет, то останется в «Рубине»

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о перспективах эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, выступающего в «Рубине» на правах аренды. Права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту».

    «Ситуация с приходом Нобоа в «Зенит» прошлым летом была странной. Все-таки его звали в Казань. В «Зените» он не играл, что тоже странно — исполнительское мастерство у него есть. Думаю, в случае с ним клуб поступит так, как попросит сам футболист: если он захочет остаться в «Рубине», клубы между собой договорятся», — отметил Мостовой.

    «Видно, что в схеме Бердыева (главный тренер «Рубина» — прим. ФАН) он играет важную роль, что он важен для нынешней команды и в ближайшие несколько лет сможет приносить пользу. Поэтому, думаю, тут все будет очень просто: если Бердыев останется в Казани, останется и Нобоа», — добавил собеседник агентства.

    Напомним, что Нобоа перешел в «Зенит» из «Ростова» на правах свободного агента. Он стал одним из первых новичков сине-бело-голубых летом прошлого года после перестановок в руководстве петербуржцев. Помимо «Зенита» футболиста хотел подписать казанский «Рубин», который летом возглавил Курбан Бердыев — туркменский специалист, который в прошлом сезоне уже работал с полузащитником в «Ростове».

    В летне-осенней части чемпионата Нобоа практически не появлялся на поле — главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини  предпочитал 31-летнему игроку других подопечных. Зимой полузащитника арендовал «Рубин». Срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.

    Автор: Алексей Громов
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