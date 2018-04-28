Сооснователь Google рассказал, чем угрожает миру искусственный интеллект

Вашингтон, 28 апреля. Сооснователь американского IT-гиганта Google Сергей Брин выразил опасения из-за быстрого развития технологий искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в корпоративном письме к сотрудникам компании, пишет Wired.

Ежегодно руководители Alphabet — Ларри Пейдж и Сергей Брин — обращаются к сотрудникам с посланием. В 2018 году Сергей Брин уделил отдельное внимание искусственному интеллекту. Он отметил, что изобретенное в 40-х годах машинное обучение «переживает ренессанс».

Брин добавил, что процессоры, установленные на серверах Google сегодня, во много раз раз мощнее Pentium II, а это говорит о быстром движении вперед. Однако в ближайшем будущем новые технологии могут вытеснить человека из разных отраслей экономики, что приведет к росту безработице в масштабах планеты. Ранее бизнесмен Илон Маск также выражал опасения