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Сооснователь Google рассказал, чем угрожает миру искусственный интеллект
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    Сооснователь Google рассказал, чем угрожает миру искусственный интеллект

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    Сооснователь Google рассказал, чем угрожает миру искусственный интеллект

    Вашингтон, 28 апреля. Сооснователь американского IT-гиганта Google Сергей Брин выразил опасения из-за быстрого развития технологий искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в корпоративном письме к сотрудникам компании, пишет Wired.

    Ежегодно руководители Alphabet — Ларри Пейдж и Сергей Брин — обращаются к сотрудникам с посланием. В 2018 году Сергей Брин уделил отдельное внимание искусственному интеллекту. Он отметил, что изобретенное в 40-х годах машинное обучение «переживает ренессанс». 

    Брин добавил, что процессоры, установленные на серверах Google сегодня, во много раз раз мощнее Pentium II, а это говорит о быстром движении вперед. Однако в ближайшем будущем новые технологии могут вытеснить человека из разных отраслей экономики, что приведет к росту безработице в масштабах планеты. Ранее бизнесмен Илон Маск также выражал опасения 

    Автор: Ирина Селезнева
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