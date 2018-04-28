Меню
Весь мир
Азербайджан отказался присоединяться к санкциям Запада против России
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
Следующая новость
Загрузка...

    Азербайджан отказался присоединяться к санкциям Запада против России

    38

    Азербайджан отказался присоединяться к санкциям Запада против России

    Баку, 28 апреля. Помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что республика не подключается к соглашениям и санкциям Запада против Российской Федерации, Турции и Ирана.

    «Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран», — подчеркнул он.

    По его словам, при этом существует «достаточная пропаганда, подстрекательство, давление» на Азербайджан, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что после введенных Западом санкций против России наша страна выработала инструменты воздействия на них и прошла стресс-тест. По его словам, отменить ответные российские меры на санкции Запада без принципа взаимности нельзя, они сохранятся

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.