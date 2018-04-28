Азербайджан отказался присоединяться к санкциям Запада против России

Баку, 28 апреля. Помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что республика не подключается к соглашениям и санкциям Запада против Российской Федерации, Турции и Ирана.

«Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран», — подчеркнул он.

По его словам, при этом существует «достаточная пропаганда, подстрекательство, давление» на Азербайджан, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что после введенных Западом санкций против России наша страна выработала инструменты воздействия на них и прошла стресс-тест. По его словам, отменить ответные российские меры на санкции Запада без принципа взаимности нельзя, они сохранятся.