Под звуки пения фонтанов: «Петергоф» открыл летний сезон. ФАН-ТВ

Под звуки «Гимна Великому городу» Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл летний сезон. В последнюю субботу апреля все 150 фонтанов и 4 каскада начали свою работу.

Теперь они будут радовать гостей парка до середины октября. Фонтанная система успешно пережила эту зиму и готова к новому сезону. Также практически полностью закончена реставрация объектов на территориях дворцово-паркового ансамбля после разрушения военных лет. За последние время «Петергоф» преобразился и с точки зрения внедрения новых технологий.

Торжественная церемония открытия летнего сезона пройдет 19 мая. Жители и гости Петербурга по традиции увидят яркое шоу, красивые фейерверки и выступления артистов.