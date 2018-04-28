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Под звуки пения фонтанов: «Петергоф» открыл летний сезон. ФАН-ТВ
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    Под звуки пения фонтанов: «Петергоф» открыл летний сезон. ФАН-ТВ

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    Под звуки «Гимна Великому городу» Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл летний сезон. В последнюю субботу апреля все 150 фонтанов и 4 каскада начали свою работу.

    Теперь они будут радовать гостей парка до середины октября. Фонтанная система успешно пережила эту зиму и готова к новому сезону. Также практически полностью закончена реставрация объектов на территориях дворцово-паркового ансамбля после разрушения военных лет. За последние время  «Петергоф»  преобразился и с точки зрения внедрения новых технологий. 

    Торжественная церемония открытия летнего сезона пройдет 19 мая. Жители и гости Петербурга  по традиции увидят яркое шоу, красивые фейерверки и выступления артистов.

    Автор: Елена Новицкая; Алина Шевцова; Евгений Рудаков
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