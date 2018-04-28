Сирия, 28 апреля. Под ударами САА на севере Хомса были уничтожены двое высокопоставленных лидеров «Ан-Нусры»***. В провинции Идлиб продолжаются вооруженные стычки в рядах вооруженной оппозиции. САА продвинулась на юге Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в районе Аль-Кадам на юге от Дамаска; задержали боевика, бежавшего из Африна в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: подверглось авиаударам ВВС Сирии южнее Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает столкновения с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; ведет перестрелки с САА на подступах к городу Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА к юго-западу от Алеппо; потеряла двух высокопоставленных лидеров под ударами сил САР в северной части Хомса.

«Джейш Аль-Изза»: пережила покушение на одного из своих главарей на юге провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает планомерно продвигаться в квартале Аль-Кадам к югу от Дамаска. Под натиском правительственных сил боевики «Исламского государства» были вынуждены отступить от промышленного комплекса севернее района Аль-Мадания, а также оставить район мечети Аль-Ахрас. Как переедет оппозиционный новостной портал Emaan News Center, сирийские ВВС провели боевые вылеты, ударив по оборонительным сооружениям террористов «Исламского государства» на окраине населенного пункта Ялда и недалеко от лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук». Сведений об уроне, нанесенном террористам, пока не поступало.

Провинция Алеппо

Связанный с вооруженной оппозицией интернет-портал Masar Press Net сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) арестовали одного из радикалов вооруженной оппозиции, бежавшего из кантона Африн, в центре города Алеппо. Пока неизвестно к какому из антиправительственных формирований принадлежит задержанный.

К юго-западу от столицы провинции возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и силами террористических группировок, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Согласно информации оппозиционного новостного агентства Emaan News Center, под огнем сил САР оказались укрепрайоны исламистов в окрестностях населенного пункта Хан Туман. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне не сообщается.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс не утихают перестрелки между правительственными войсками и отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (C_Military1), под ударами артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Из Ад-Дин были уничтожены одни из наиболее высокопоставленных командиров группировки — Абу Халид Аль-Хамави и Абу Рамах Аль-Хамави. В то же время подразделения САА обстреляли опорные пункты боевиков в окрестностях городов Салим, Аль-Хамрат и Аль-Хула. Об этом сообщает новостной портал Emaan News Center.

Провинция Даръа

Продолжаются вооруженные стычки между террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», и Сирийской свободной армией (ССА) в юго-западной части Даръа. Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что ИГИЛовцы обстреляли из минометов военные объекты «свободной армии» в районе населенного пункта Хейт. В свою очередь, боевики ССА открыли ответный огонь по укреплениям радикалов ИГ из артиллерии.

Тем временем на подступах к административному центру региона вновь отмечаются взаимные обстрелы между силами Башара Асада и исламистами вооруженной оппозиции. О потерях сторон медиа-портал Emaan News Center не сообщает.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Manar News передает, что неизвестные боевики обстреляли дом одного из лидеров антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза» у города Хан Шейхун на юге региона. Пока неизвестно, выжил ли полевой командир после нападения. Кроме того, стало известно о том, что радикалы формирования также лишились двух исламистов после атаки боевиков в масках недалеко от населенного пункта Хан Юнис. Об этом сообщает подконтрольный вооруженной оппозиции новостной портал Emaan News Center. Напомним, «Джейш Аль-Изза» вступила в ряды коалиции «Тахрир Аш-Шам» 1 ноября 2017 года. Предполагается, что в нападениях замешаны джихадисты конкурирующей с «Ан-Нусрой» организации «Джебхат Тахрир Сурия».

Между тем в городе Ад-Дана на севере региона произошел взрыв. Согласно информации Twitter-канала (todayinsyria), бомба детонировала у полицейского опорного пункта. Это привело к гибели главы местной полиции. Местные активисты заявляют, что СВУ было установлено боевиками одной из противоборствующих группировок. Напомним, объединения «Тахрир Сурия» и «Тахрир Аш-Шам» ведут борьбу за расширение зон влияния в регионе, начиная с конца февраля.

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь прогремел мощный взрыв. По информации новостного агентства Al Manar News, мину заложили террористы «Исламского государства» перед тем, как покинуть город в соответствии с условиями секретного соглашения с проамериканскими отрядами. При взрыве погиб один из местных жителей. Ранее неоднократно поступали сведения о подобных инцидентах, тем не менее курдские формирования, отряды которых занимают территории Ракки, не стремятся минимизировать жертвы среди мирного населения. Так, большинство взрывных устройств, установленных ИГИЛовцами по всей провинции, до сих пор не были обезврежены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)