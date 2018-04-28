Ни мира, ни процветания: пуская к себе военные базы США, Африка рискует снова стать колонией

Соединенные Штаты идут в Африку, и отнюдь не с оливковой ветвью мира: как сообщают СМИ, США по заказу правительства Нигера строят на севере этой африканской страны новую мощную военную базу, на которой будут базироваться истребители и ударные беспилотники. По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой Российского экономического университета Андрея Кошкина, судя по всему, Соединенные Штаты прямо нацелились на фактический захват Африки, намереваясь достигнуть своей цели путем дестабилизации ситуации на этом континенте.

«Американцы просто хотят сделать из Африки одну большую колонию США, прогнув континент под себя, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Раньше в информационном пространстве бытовало суждение, что африканский континент вроде бы не очень интересен для экономически развитых государств. Но в последнее время ситуация изменилась — все поняли, что Африка — это важнейший регион. И сегодня «черный» континент снова очень востребован и находится в фокусе внимания всего мира, и, конечно, Соединенных Штатов».

Но такой «интерес» со стороны Вашингтона может дорого обойтись Африке, часть стран которой рискует стать фактически протекторатом США, отметил эксперт.

«Конечно, сегодня США пытаются подкупить африканские страны своими технологиями, но за это они требуют плату — американское военное присутствие, при помощи которого американцы смогут осуществлять свою любимую политику «разделяй и властвуй», — отметил политолог. — Влияние Вашингтона на африканские государства позволяет США выстаивать там отношения, как говорится, «по-американски», вмешиваясь в выборы, свергая и назначая правительства, и так далее. Но все, что они там делают, служит интересам исключительно самих Соединенных Шатов Америки, но никак не африканских стран».

Это не может не вызывать беспокойства, подчеркнул эксперт.

«Сегодня мы видим, как США пытаются при помощи своих военных баз как можно плотнее «усесться» на африканский континент. В Вашингтоне рассчитывают, что новые военные базы в африканских государствах будут опорными точками для активного влияния США на Африку. И это не может не беспокоить», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее Military Times сообщило, что Соединенные Штаты по заказу правительства Нигера создают на севере страны новую военную базу, стоимость строительства которой составляет не менее 110 миллионов долларов. На базе в Нигере разместятся истребители и ударные беспилотные летательные аппараты. Открытие базы запланировано уже на начало 2019 года.

Издание сообщает, что боевые беспилотники, которые будут в состоянии достигать ряда стран в Западной и Северной Африке, могут быть использованы для нанесения ударов по различным группировкам боевиков, действующим на территории некоторых африканских государств.

Однако, напоминают эксперты, военное присутствие США и их союзников в Ираке, Сирии и других странах Ближнего Востока не перенесло этому региону ни мира, ни процветания. Поэтому не исключено, что Африку вследствие присутствия там американцев ждет похожая судьба.