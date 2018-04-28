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Украинцам ужесточили правила получения субсидий
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    Украинцам ужесточили правила получения субсидий

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    Украинцам ужесточили правила получения субсидий

    Киев, 28 апреля. Украинское правительство приняло решение ужесточить действующие правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения страны. Соответствующая информация приводится на сайте украинского кабмина.

    Согласно приведенной информации, уже в следующем отопительном сезоне люди будут получать субсидии деньгами, поскольку правительство Украины решило пойти на монетизацию предоставляемых льгот

    Субсидию не будут назначать в том случае, если семья владеет автомобилем, которому менее пяти лет. Исключение составляют машины и мопеды, предоставленные социальной защитой. Кроме того, люди, площадь квартиры которых больше 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м., также останутся без субсидии.

    Напомним, ранее Украина ужесточила правила пересечения границы для граждан России. В частности, теперь о своем намерении въехать в страну нужно уведомлять заранее. 

    Автор: Тимур Румянцев
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