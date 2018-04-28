Центробанк приостановил лицензию страховщика МВД

Москва, 28 апреля. Центральный банк России в субботу приостановил действие лицензии компании «Центральное страховое общество», которая обслуживает МВД РФ и ввел туда временную администрацию.

Речь идет о лицензии на страхование жизни и здоровья сотрудников силовых ведомств. Финансовый регулятор дал ЦСО 10 дней на устранение нарушений, в противном случае компания может окончательно лишиться лицензии.

Напомним, что в декабре прошлого года «Центральное страховое общество» выиграло конкурс на страхование жизни и здоровья 789 тыс. сотрудников МВД в течение 2018-2019 годов. Стоимость тендера, как следует из материалов на сайте госзакупок, составила 13,7 млрд рублей. За гибель сотрудника МВД страховые выплаты составляют 2 млн рублей. В случае получения инвалидности — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензии на разные виды деятельности у двух страховых компаний — «Инвестстрах» и «Дальакфес». Обе фирмы лишилась лицензии за неустранение в установленный срок выявленных ранее нарушений.