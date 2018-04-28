Банки РФ меняют политику: стало известно, кому не дадут потребительские кредиты

Москва, 28 апреля. Центробанк РФ введет повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам, полная стоимость которых превышает 15%. В настоящее время такие коэффициенты используются, только если полная стоимость кредита (ПСК) свыше 20%.

Таким образом уже с 1 мая российские банки начнут чаще отказывать своим клиентам в предоставлении ссуд — в первую очередь, сложнее кредит будет взять тем, кто испортил свою кредитную историю.

«Банки будут оценивать влияние новых выдач на достаточность капитала, что ожидаемо скорректирует размер ПСК в сторону снижения. Это, в свою очередь, может повлиять на изменение условий выдачи займов в сторону ужесточения…» — отметил в интервью ТАСС директор по управлению рисками «Почта банка» Святослав Емельянов.

Банки едва ли почувствуют серьезный эффект от потери клиентов, а вот любителям заемных средств с плохой кредитной историей придется обратиться к залоговым кредитам или альтернативным источникам заемных средств, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Таким образом может вырасти и без того не малый спрос на услуги так называемых микрофинансовых организаций (МФО). Впрочем, в самих МФО осторожны в прогнозах, ведь знают, что таких условий, как банки, предложить не могут.

«Клиенты, желающие взять кредит под 20–30% на сумму 50–100 тысяч рублей, вряд ли согласятся получить сумму от 7 до 25 тысяч по ставке примерно 180–200% годовых…» — отметил собеседник ТАСС в МФО «Домашние деньги».

Он рассказал, что, оценивая эффект от грядущих изменений, в микрофинансовых организациях скорее ожидают, что потенциальные клиенты будут более тщательно искать банк, готовый все же одобрить им кредит. Резкого притока заемщиков в МФО таким образом не ожидают, подытожил представитель кредитной организации.