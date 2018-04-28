Amazon пошел навстречу Роскомнадзору: эксперт прокомментировал разблокировку трех подсетей

Российский регулятор Роскомнадзор снял блокировку трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров для избежания проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. В то же время IP-адреса Telegram продолжают находиться под блокировкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РКН. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера», — говорится в тексте сообщения.

Как отмечают в Роскомнадзоре, мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжаться.

«Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ. Во исполнение решения суда РКН заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые использовались Telegram для обхода блокировок.

Хороший знак

Независимый аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН назвал снятие РКН блокировки с трех подсетей хорошим знаком. Он отметил, что сложная ситуация, которая сложилась в результате противостояния Роскомнадзора и мессенджера Павла Дурова, начала потихоньку стабилизироваться.

«То, что сейчас стало возможным отделить IP-адреса, на которых работает мессенджер Telegram, от остальных, говорит о достаточно многом. Так, например, выделить нужные Роскомнадзору IP-адреса без помощи зарубежных хостинг-провайдеров не представляется возможным. Поэтому вероятно, руководство регулятора смогло найти общий язык Amazon. Это не может не радовать. Ведь именно из-за того, что не были выделены нужные адреса, подсети блокировались целиком, вместе с законопослушными ресурсами», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, в дальнейшем можно ожидать, что Роскомнадзор продолжит разблокировать IP-адреса, которые не используются Telegram.

«Однако, опять же, если бы Telegram изначально выполнил требования РКН, то Amazon и Google не оказались бы в этой неприятной ситуации. Поэтому именно на Павле Дурове лежит ответственность за случившееся. Если суд принял решение о блокировке Telegram, то оно должно быть исполнено. Никаких исключений не должно быть. Иначе это серьезный риск для российской правовой системы в целом. Конечно, это должно быть сделано так, чтобы интересы россиян не пострадали», — резюмировал Иван Аркатов.

Напомним, как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем думалось ранее. Однако это не значит, что решение суда не надо исполнять.