«Секретный» проект по распознаванию лиц в столичном метро уже ловит злодеев

Умные системы видеонаблюдения, способные распознать любое лицо в многотысячной толпе, задействованы не только в московском метро, но и в местах массового скопления людей, в частности на парадах и концертах на Красной площади и Васильевском спуске, народных гуляньях, а также во время маршей и митингов в пределах Садового кольца Москвы.

Первые меры по повышению безопасности на общественном транспорте, включая метрополитен, были приняты еще восемь лет назад. После жутких терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», где погиб 41 человек, тогдашний президент страны Дмитрий Медведев подписал комплексную программу развития системы безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Недавно, как стало известно Федеральному агентству новостей, системы видеонаблюдения в столичном метро дополнили новой программой по распознаванию лиц. О тонкостях работы Интеллектуальной системы видеонаблюдения (ИСВН) корреспонденту ФАН рассказали в Управлении внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по городу Москве. Правда сотрудники УВД оговорились, что раскрывать всех деталей не будут, так как программа безопасности носит секретный характер.

Двадцать человек в секунду

«Это — часть комплексной системы безопасности на транспорте, ее реализует департамент транспорта Москвы», — отметил глава пресс-службы ведомства Алексей Мышляев.

Система, по замыслу столичных властей, как ожидается, станет частью программы общей безопасности грядущего чемпионата мира по футболу. При этом Мышляев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в подземке благодаря этому новшеству задержали первого человека.

«Задержано на самом деле больше», — подчеркнул он.

Как рассказали ФАН сотрудники полиции метрополитена, никакого инструктажа относительно работы системы с ними не проводили. Всем занимается специальный ситуационный центр — пункт управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена.

«Ну, а сами мы, сотрудники полиции метрополитена, работающие, что называется, «на земле», хотя точнее было бы сказать — под землей, подключаемся уже в финальной фазе, когда надо задержать человека, — рассказал ФАН на условиях анонимности один из сотрудников правоохранительных органов. — Причем преступника отслеживают после опознания компьютерной системой безопасности на всем пути его следования, как на станциях, так и в поездах».

Другой сотрудник полиции пояснил ФАН, что система безопасности была внедрена еще «три года назад».

«Поскольку информация ДСП-шная («для служебного пользования» — прим. ФАН), большего вам никто не расскажет», — добавил полицейский.

Как стало известно ФАН из других источников, камеры ИСВН (по некоторым оценкам, всего их более 17000, из них примерно 5500 — высокого разрешения) способны проверять до двадцати человек в секунду — они сравнивают профиль пассажиров с фотографиями и фотороботами из базы данных федерального розыска, а также со снимками из социальных сетей, и система сообщает о совпадениях.

Также эти камеры помогают выявлять потенциально опасные ситуации. Кроме того, с их помощью можно найти забытые предметы или образовавшуюся внезапно «пробку» в пассажиропотоке. Новыми системами оснащены почти все станции метро Кольцевой линии и некоторые из радиальных. Во время чемпионата мира по футболу наиболее пристальное внимание будет уделено и станциям, находящимся поблизости от стадионов, где должны проходить матчи мирового первенства — «Спортивная» и «Спартак».

Деньги большие и малые

На появившиеся в СМИ сообщения о «начале работы системы» вскоре отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин, который, по его словам, «удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро».

«Во-первых, сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб., — отметил он на своем сайте. — Во-вторых, за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске. В-третьих, система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки».

Однако, по данным ФАН, погрешность в подобных цифрах может достигать, действительно, десятков миллионов рублей. Согласно одним данным, стоимость программы составляет от 25 до 30 миллионов рублей, по другим сведениям — на несколько порядков больше. Об этом красноречиво говорят два заказа, размещенные на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Первый, датированный 2015 годом («Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию «Системы интеллектуального видеонаблюдения категорированных объектов Московского метрополитена (1-й ЭТАП)»), оценен в 3,689 млрд руб., и это начальная цена. Закупка, как сообщается, завершена.

Второй контракт — от марта 2016 года (обновлен ровно через год), он оценен в 3,561 млрд. Исполнителем является ФГУП «СВЭКО» Федеральной службы охраны России. Дозвониться по единственному номеру телефона, указанному на его официальном сайте, не удалось.

Позже на информацию в СМИ и социальных сетях отреагировали в Московском метрополитене, опубликовав на своем сайте расширенную версию замысловатых слов столичного мэра.

«Запущен пилотный проект — видеонаблюдение с системой распознавания лиц, — говорится в сообщении. — «Пилот» успешно функционирует на протяжении двух месяцев — за это время уже удалось обнаружить 9 человек, находившихся в розыске. Мы видим потенциал увеличения качества распознавания и будем работать с несколькими лучшими российскими ИТ-компаниями, чтобы получать самые лучшие и современные решения».

Далее подтверждается, что «на программное обеспечение для проекта потрачено 3 миллиона рублей». Система видеокамер, связь и серверное оборудование были ранее установлены в рамках выполнения федерального закона о транспортной безопасности. По итогам «пилота» будет принято решение об окончательной конфигурации и архитектуре данного проекта.

«Система позволяет распознавать человеческие лица и сравнивать их отдельные черты, признаки, — отметили в пресс-службе подземки. — Она анализирует видеопоток с камер наблюдения, определяет в нем лица, а затем получает биометрический шаблон, который сравнивает с наиболее близким шаблоном из базы данных разыскиваемых».

После этого информация о том, что обнаружен находящийся в розыске человек, поступает сотрудникам полиции на специальный мобильный комплекс, который позволяет оперативно определить место фиксации, сверить розыскное и зафиксированное фото, уточнить анкетные данные и причину розыска для задержания.

«Глазок» над дверью

В пресс-службе компании NTechLab, которая занимается разработкой подобных систем, сообщили ФАН, что совместно с департаментом информационных технологий города Москвы реализован пилотный проект по подключению трех тысяч камер городского видеонаблюдения к видеоаналитике от их фирмы.

Стоит отметить, что аналогичные интеллектуальные системы видеонаблюдения есть сейчас не только в метрополитене, но и в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на улицах и даже в подъездах жилых домов. Только в одной Москве к ним подключено 160 тысяч камер.

Как заявлялось ранее на сайте мэрии Москвы со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, до полного запуска система работала в тестовом режиме около двух месяцев, а на ее создание столичные власти потратили 5 миллиардов рублей. Сеть охватывает 95% подъездов жилых домов, и к ней подключены порядка 16 тысяч пользователей — это сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. Они имеют доступ к сервису установления личности человека на видео, его пола и возраста.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения, способные распознать любое лицо в многотысячной толпе, правоохранительные органы и специальные службы используют во время массовых мероприятий. В конце апреля московская полиция предупредила, что в случае проведения в столице несогласованных уличных акций будет проводиться фото- и видеофиксация всех протестующих для правовой оценки их действий.