Ракетный корабль «Шквал» для ВМФ России спустят на воду в Петербурге

Москва, 28 апреля. 5 мая текущего года на санкт-петербургском судостроительном предприятии «Пелла» будет спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Шквал» для ВМФ России.

По словам представителя департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту Игоря Дегало, торжественная церемония спуска на воду пройдет с участием представителей министерства обороны Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, главного командования ВМФ России, руководителей предприятий ОПК и организаций, которые задействованы в строительстве кораблей данного проекта.

Напомним, как сообщалось ранее, новый противоминный корабль «Иван Антонов», построенный в Санкт-Петербурге, планируют передать Военно-морскому флоту в конце 2018 года.