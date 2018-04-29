Сирия: 5-й выпуск сил внутренней безопасности САР показал результаты обучения в Хасаке — видео ФАН

На базе Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Хасака прошла выпускная церемония новой партии подразделений сил внутренней безопасности САР. Новоиспеченные бойцы приняли участие в параде и продемонстрировали приобретенные в ходе обучения умения. Мероприятие освещал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это уже пятый выпуск бойцов сил внутренней безопасности Сирии. На этот раз обучение успешно закончили 67 человек. Курс предусматривал специальную подготовку офицеров, сотрудников и водителей, которые обучались обращению с разными видами вооружения, тактике ближнего боя, системе действий в случае повышенной террористической угрозы и многому другому.

После праздничного парада новобранцы показали полученные навыки перед представителями командования войск САР, своими наставниками, членами семей и высокопоставленными лицами из партии «Баас». Нашему репортеру ФАН удалось запечатлеть на видео отдельные фрагменты показательных выступлений бойцов.

Выпускники выполнили ряд практических упражнений, в ходе которых продемонстрировали технику атак целей противника, различные способы ведения столкновений, скорость в рамках нападений на опорные пункты незаконных бандформирований, ведение боя в условиях естественных и искусственных препятствий, действия в случае обстрела.

Напомним, почти вся территория города Хасака, а также большая часть одноименной провинции находится в оккупации курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF), которые пользуются всесторонней поддержкой США и других стран международной коалиции. Под управлением правительственной армии САР в данном регионе находятся также несколько районов города Камышлы и стратегические военные базы в предместьях данных населенных пунктов.