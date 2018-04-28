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Высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован на юге Сирии
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    Высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован на юге Сирии

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    Высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован на юге Сирии

    Дамаск, 28 апреля. Сирийская арабская армия ликвидировала высокопоставленного командира группировки «Файлак ар-Рахман» в провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, командир джихадистов Файлак Сиюф Мохаммад и нескольких его сторонников были уничтожены в районе города  Даръа. Полевой командир и его сторонники были ликвидированы в ходе артиллерийского удара по позициям боевиков на окраинах Даръа.

    Накануне стало известно, что в западной части провинции Даръа не вспыхнули столкновения между боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и террористами «Джейш Халид Ибн аль-Валид», которая связана с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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