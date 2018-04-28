«Они сами знают, что их не существует»: Делягин резко высказался об идее украинцев забрать у РФ Крымский мост

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик высмеял заявление своего украинского коллеги Рефата Чубарова о желании забрать Крымский мост у России в качестве «контрибуции». Парламентарий напомнил, что до этого в Киеве говорили, что мост через Керченский пролив рисуется в Photoshop.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, при этом обратил внимание на интересное представление украинцев об их независимости, которое можно усмотреть в идее Чубарова.

«Во-первых, здесь есть специфическая шизофрения этих больных животных — украинских нацистов. Потому что мост соединяет российский Крым с российской Таманью. Обратите внимание, кому, по мнению Киева, должен принадлежать мост. Это все, что нужно знать, что думают украинцы о своей независимости. Мост должен принадлежать… «международному консорциуму». Я понимаю, если бы они говорили, что им должна принадлежать вся Россия, как они говорили, что Москва и Краснодарский край должны принадлежать Украине, потому что их у нее украли москали. Но все, что нужно знать об их представлении о собственном суверенитете, — это то, что у них есть хозяева. К Украине они отношения не имеют», — отметил Михаил Делягин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Эксперт напомнил, что, согласно официальной версии Киева, Крымского моста вообще не существует.

«Но если вдруг у них возникает галлюцинация, что мост действительно есть, то они хотят его украсть даже не для себя. Они хотят его украсть для своих зарубежных хозяев — для «международного консорциума». Это все, что нужно понимать про бред о независимой Украине. Они сами знают, что их не существует. И когда они хотят что-то украсть, что-то отжать, они воруют не для себя. Помните, был такой фильм «Не бойся, я с тобой»? «Ты думаешь, это твой зуб? Нет. Это даже не мой зуб. Это его зуб». Так же и с мостом. Это мост «международного консорциума», по мнению украинских националистов», — подчеркнул Михаил Делягин.

Напомним, накануне в Верховной раде прозвучала идея забрать Крымский мост в качестве «контрибуции» и передать его «международному консорциуму».