Загадочный зверь с клыками и шипами обнаружен в Великобритании

Москва, 28 апреля. На берегу реки Мерси в британском Ливерпуле обнаружили останки загадочного зверя с клыками и черными шипами.

Неизвестное животное, выброшенное на берег, обнаружили местные жители, которые подошли к зверю, чтобы помочь ему вернуться в воду, передает издание Mirror. Как рассказал 28-летний Шон Холл, существо оказалось мертвым и выглядело очень странно. Холлу показалось, что у животного даже не было глаз.

Fanged 'pre-historic monster' covered in black spikes washes up on banks of river leaving experts baffled https://t.co/Ie3Og2mSaM pic.twitter.com/oU6B7Xf8MG — Daily Mirror (@DailyMirror) April 27, 2018

Чтобы определить, кем является обнаруженный зверь, Холл обратился к специалистам. Однако и они не смогли ответить на этот вопрос. Существо одновременно напомнило экспертам дельфина, морскую свинью и большую рыбу. Некоторые из них и вовсе предположили, что оно является «доисторическим речным чудовищем».

Специалисты предположили, что на берегу мертвый зверь пролежал не одни сутки, что и затруднило идентификацию. Как сообщает британское издание, сейчас заинтригованные ученые проводят «исследование».