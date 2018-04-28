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Загадочный зверь с клыками и шипами обнаружен в Великобритании
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    Загадочный зверь с клыками и шипами обнаружен в Великобритании

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    Загадочный зверь с клыками и шипами обнаружен в Великобритании

    Москва, 28 апреля. На берегу реки Мерси в британском Ливерпуле обнаружили останки загадочного зверя с клыками и черными шипами.

    Неизвестное животное, выброшенное на берег, обнаружили местные жители, которые подошли к зверю, чтобы помочь ему вернуться в воду, передает издание Mirror. Как рассказал 28-летний Шон Холл, существо оказалось мертвым и выглядело очень странно. Холлу показалось, что у животного даже не было глаз.

    Чтобы определить, кем является обнаруженный зверь, Холл обратился к специалистам. Однако и они не смогли ответить на этот вопрос. Существо одновременно напомнило экспертам дельфина, морскую свинью и большую рыбу. Некоторые из них и вовсе предположили, что оно является «доисторическим речным чудовищем».

    Специалисты предположили, что на берегу мертвый зверь пролежал не одни сутки, что и затруднило идентификацию. Как сообщает британское издание, сейчас заинтригованные ученые проводят «исследование».

    Автор: Василий Котов
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