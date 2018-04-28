Стало известно, сколько Греция заплатит США за модернизацию истребителей F-16

Афины, 28 апреля. Греческое правительство одобрило соглашение о модернизации самолетов, находящихся на вооружении ВВС страны, с Вашингтоном. По информации Reuters, речь идет об истребителях F-16.

Сообщается, что Афины заплатят за работу американских специалистов почти 1,5 миллиарда долларов. При этом 3 истребителя F-16 будут модернизированы за океаном, остальные (всего на вооружении ВВС страны стоят 85 подобных самолетов) — в Греции.

Напомним, в начале апреля стало известно, что о замене самолетов МиГ-29 на F-16 задумались в Словакии. В Госдепе США заявили, что готовы продать 14 истребителей.

Отметим, F-16 начали производить в конце 70-х годов. В настоящее время истребители стоят на вооружении в 25 странах.