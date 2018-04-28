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Стало известно, сколько Греция заплатит США за модернизацию истребителей F-16
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    Стало известно, сколько Греция заплатит США за модернизацию истребителей F-16

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    Стало известно, сколько Греция заплатит США за модернизацию истребителей F-16

    Афины, 28 апреля. Греческое правительство одобрило соглашение о модернизации самолетов, находящихся на вооружении ВВС страны, с Вашингтоном. По информации Reuters, речь идет об истребителях F-16.

    Сообщается, что Афины заплатят за работу американских специалистов почти 1,5 миллиарда долларов. При этом 3 истребителя F-16 будут модернизированы за океаном, остальные (всего на вооружении ВВС страны стоят 85 подобных самолетов) — в Греции.   

    Напомним, в начале апреля стало известно, что о замене самолетов МиГ-29 на F-16 задумались в Словакии. В Госдепе США заявили, что готовы продать 14 истребителей.

    Отметим, F-16 начали производить в конце 70-х годов. В настоящее время истребители стоят на вооружении в 25 странах.  

    Автор: Федор Веснин
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