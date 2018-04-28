Меню
Общество
В Кремле решили расширить список организаций, подлежащих антикоррупционному контролю
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
Следующая новость
Загрузка...

    В Кремле решили расширить список организаций, подлежащих антикоррупционному контролю

    142

    В Кремле решили расширить список организаций, подлежащих антикоррупционному контролю

    Москва, 28 апреля. В Кремле состоялось заседание президиума Совета по противодействую коррупции, в ходе которых участники обсудили создание перечня подлежащих контролю организаций. 

    Минтруду РФ поручено проработать вопрос законодательного определения списка организаций, в отношении которых должны проводиться антикоррупционные проверки. Совет также принял решение расширить перечень таких организаций, которые используют бюджетные средства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    На совещании, где председательствовал глава АП Антон Вайно, генпрокурор РФ Юрий Чайка, а также заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский представили информацию о противодействии коррупции в рамках госзакупок. Отмечается, что власти готовят проект плана на 2018-2020 годы по борьбе с коррупцией.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.