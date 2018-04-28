В Кремле решили расширить список организаций, подлежащих антикоррупционному контролю

Москва, 28 апреля. В Кремле состоялось заседание президиума Совета по противодействую коррупции, в ходе которых участники обсудили создание перечня подлежащих контролю организаций.

Минтруду РФ поручено проработать вопрос законодательного определения списка организаций, в отношении которых должны проводиться антикоррупционные проверки. Совет также принял решение расширить перечень таких организаций, которые используют бюджетные средства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

На совещании, где председательствовал глава АП Антон Вайно, генпрокурор РФ Юрий Чайка, а также заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский представили информацию о противодействии коррупции в рамках госзакупок. Отмечается, что власти готовят проект плана на 2018-2020 годы по борьбе с коррупцией.