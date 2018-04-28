Меню
Весь мир
Мишель Пфайффер может сыграть королеву в сиквеле «Малефисенты»
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
Следующая новость
Загрузка...

    Мишель Пфайффер может сыграть королеву в сиквеле «Малефисенты»

    227

    Мишель Пфайффер может сыграть королеву в сиквеле «Малефисенты»

    Вашингтон, 28 апреля. Известная американская актриса Мишель Пфайффер может сыграть королеву во второй части фильма «Малефисента». Об этом пишет издание The Wrap, ссылаясь на информированный источник в студии Disney, которая занимается производством сиквела картины.

    Главную роль снова исполнит Анджелина Джоли, которая решила в этот раз отойти от своего правила не сниматься в продолжениях, взятого на вооружения после провала фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

    Напомним, что фильм «Малефисента» вышел на экраны в 2014 году. Несмотря на смешанные отзывы критиков, картина оказалась коммерчески успешной, собрав в международном прокате 758 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов. Лента является вольным пересказом и переосмыслением сказки «Спящая красавица», где все повествование закручено вокруг главной злодейки оригинальной истории.

    Мишель Пфайффер снималась в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Иствикские ведьмы», «Мрачные тени», «Убийство в «Восточном экспрессе», однако наибольшую популярность ей принесли картины «Бэтмен возвращается», «Волк» и «Что скрывает ложь».

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.