Мишель Пфайффер может сыграть королеву в сиквеле «Малефисенты»

Вашингтон, 28 апреля. Известная американская актриса Мишель Пфайффер может сыграть королеву во второй части фильма «Малефисента». Об этом пишет издание The Wrap, ссылаясь на информированный источник в студии Disney, которая занимается производством сиквела картины.

Главную роль снова исполнит Анджелина Джоли, которая решила в этот раз отойти от своего правила не сниматься в продолжениях, взятого на вооружения после провала фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

Напомним, что фильм «Малефисента» вышел на экраны в 2014 году. Несмотря на смешанные отзывы критиков, картина оказалась коммерчески успешной, собрав в международном прокате 758 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов. Лента является вольным пересказом и переосмыслением сказки «Спящая красавица», где все повествование закручено вокруг главной злодейки оригинальной истории.

Мишель Пфайффер снималась в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Иствикские ведьмы», «Мрачные тени», «Убийство в «Восточном экспрессе», однако наибольшую популярность ей принесли картины «Бэтмен возвращается», «Волк» и «Что скрывает ложь».