Юнкер объяснил, почему безопасность Европы нельзя обсуждать без России

Москва, 28 апреля. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что РФ — важный участник международного поля, а не «региональная держава», в связи с чем Европа должна восстановить контакт с российской стороной, так как вопрос безопасности Европы не может обсуждаться без участия Москвы.

«Мы должны научиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз. Нам необходимо восстановить контакт с Россией. Россия — значимый участник, — заявил Юнкер в интервью нидерландской газете Trouw. — Никакой повестки дня в области безопасности для Европы без России быть не может. Мне не нравится текущая риторика холодной войны».

Ранее глава комитета французского Сената по международным делам Кристиан Камбон признал, что никакие крупные вопросы международной повестки дня нельзя решать без России. Такого же мнения придерживаются и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Там заявили, что ПАСЕ не сможет решить ряд важных проблем без участия российской стороны.