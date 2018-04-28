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РЕН ТВ и Росгвардия организуют масштабный автопробег накануне Дня Победы
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    РЕН ТВ и Росгвардия организуют масштабный автопробег накануне Дня Победы

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    РЕН ТВ и Росгвардия организуют масштабный автопробег накануне Дня Победы

    Москва, 28 апреля. РЕН ТВ и Росгвардия организуют федеральный автопробег по регионам страны в рамках празднования Дня Победы, мероприятия рассчитаны на 4 дня — с 3 по 6 мая, говорится в сообщении телеканала.

    Военно-патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет в России уже во второй раз. Автомобилы проедут по местам славы советских солдат и соберут материалы для альбома героев Великой Отечественной войны.

    Отмечается, что по одному из восьми запланированных маршрутов проедет ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко. Он отправится в Смоленск. Старт акции даст 3 мая глава Росгвардии Виктор Золотов у Вечного огня на Поклонной горе в российской столице. Золотов подчеркнул, что молодежи нужно напоминать, какой ценой стране досталась эта победа. РЕН ТВ будет освещать патриотический автопробег с места событий.

    Автор: Ирина Селезнева
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