РЕН ТВ и Росгвардия организуют масштабный автопробег накануне Дня Победы

Москва, 28 апреля. РЕН ТВ и Росгвардия организуют федеральный автопробег по регионам страны в рамках празднования Дня Победы, мероприятия рассчитаны на 4 дня — с 3 по 6 мая, говорится в сообщении телеканала.

Военно-патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет в России уже во второй раз. Автомобилы проедут по местам славы советских солдат и соберут материалы для альбома героев Великой Отечественной войны.

Отмечается, что по одному из восьми запланированных маршрутов проедет ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко. Он отправится в Смоленск. Старт акции даст 3 мая глава Росгвардии Виктор Золотов у Вечного огня на Поклонной горе в российской столице. Золотов подчеркнул, что молодежи нужно напоминать, какой ценой стране досталась эта победа. РЕН ТВ будет освещать патриотический автопробег с места событий.