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Сирия: боевики ИГ возобновили атаки с использованием «джихад-мобилей» в Дамаске
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    Сирия: боевики ИГ возобновили атаки с использованием «джихад-мобилей» в Дамаске

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    Сирия: боевики ИГ возобновили атаки с использованием «джихад-мобилей» в Дамаске

    Дамаск, 28 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) прибегли к тактике использования «джихад-мобилей» против подразделений Сирийской арабской армии (САА) на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, за минувшую неделю террористы ИГ четыре раза совершали атаки с использованием заминированных автомобилей на позиции подразделений сирийской армии на юге Дамаска. Сирийские военные предполагают, что количество атак с использованием «джихад-мобилей» будет увеличиваться по мере продвижения правительственных сил к районам Хаджар аль-Асвад и Ярмук на юге Дамаска.

    Ранее стало известно, что правительственные силы установили полный контроль над районом аль-Мадания на юге сирийской столицы. В ходе операции были ликвидированы не менее 60 боевиков ИГ, включая нескольких полевых командиров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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