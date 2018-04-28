Луганск, 28 апреля. Военнослужащие ВСУ, участвующие в так называемой антитеррористической операции (АТО), признаются, что почти половина их боевых товарищей готовы покинуть ряды украинской армии. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В комментарии украинском изданию «Обозреватель» экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов сообщил, что рассказы о сильной украинской армии выдумка, а ситуация с каждым днем становится все хуже. По его мнению, которое совпадает с проведенными недавно на Украине социологическими исследованиями, около 50% бойцов были бы готовы сейчас расторгнуть контракты и покинуть ряды ВСУ…» — заявил Марочко.

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной милиции пояснил, что основной причиной недовольства украинских военнослужащих является тот факт, что они не понимает сути конфликта, в котором участвуют. Актуальными проблемами остаются и отсутствие дисциплины, и жестокое обращение командиров. И это, подчеркнул Марочко, теперь признали даже в Киеве.

Напомним, ранее экс-командир ВСУ Владимир Шилов заявил, что Киев не только отбил желание контрактников вступать в ряды ВСУ, но и «угробил» все некогда активные в стране добровольческие движения.