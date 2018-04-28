Меню
Общество
Матвиенко подарили 237-килограммового тунца
Общество
МЧС предупреждает о мокром снеге в Заполярье
Следующая новость
Загрузка...

    Матвиенко подарили 237-килограммового тунца

    44

    Матвиенко подарили 237-килограммового тунца

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи подарил глава Совфеда Валентине Матвиенко 237-килограммового тунца.

    «Я не знаю, протокольно ли это вам говорить, но наша делегация привезла большого тунца из Японии», — заявил Никаи на встрече в субботу.

    Он также показал фотографии рыбы. По его словам, тунец весил 237 килограммов.

    В ходе встречи с японским политиком Матвиенко отметила, что текущий год стал особенным для отношений России и Японии. Впервые за всю историю будет проведен масштабный проект — Год Японии в России. Лидеры РФ и Японии уже согласовали открытие проекта 26 мая.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.