Матвиенко подарили 237-килограммового тунца

Санкт-Петербург, 28 апреля. Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи подарил глава Совфеда Валентине Матвиенко 237-килограммового тунца.

«Я не знаю, протокольно ли это вам говорить, но наша делегация привезла большого тунца из Японии», — заявил Никаи на встрече в субботу.

Он также показал фотографии рыбы. По его словам, тунец весил 237 килограммов.

В ходе встречи с японским политиком Матвиенко отметила, что текущий год стал особенным для отношений России и Японии. Впервые за всю историю будет проведен масштабный проект — Год Японии в России. Лидеры РФ и Японии уже согласовали открытие проекта 26 мая.