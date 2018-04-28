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Правительству Германии раскроют правду о преступлениях Киева в Донбассе
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    Правительству Германии раскроют правду о преступлениях Киева в Донбассе

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    Доклад о преступлениях Киева в Донбассе представят правительству Германии

    Донецк, 28 апреля. Представитель общественной организации «Вахтер» из ФРГ Фред Шрамм заявил, что после визита в ДНР представит своему правительству факты преступлений Киева в Донбассе. 

    Делегация немецких общественников приехала в Донбасс, чтобы задокументировать факты преступлений, которые совершает Украина по отношению к республикам, сказал Фред Шрамм. Он намерен раскрыть правительству своей страны правду о преступлениях властей Украины в Донбассе. 

    «По приезду на родину мы опубликуем информацию о сложившейся здесь ситуации и передадим факты правительству, чтобы они приняли меры», — сказал он.

    Шрамм добавил, что в рамках визита в ДНР общественники посетили прифронтовые районы Донецка и Горловки. Отмечается, что гости республики намерены посетить Зайцево и возложить цветы к мемориалу погибшим детям Донбасса.

    Автор: Ирина Селезнева
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