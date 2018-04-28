Правящая партия Армении сделает заявление о кандидатуре премьер-министра 30 апреля

Ереван, 28 апреля. Правящая Республиканская партия Армении сделает заявление о кандидатуре на пост премьер-министра страны 30 апреля. Об этом заявил в субботу вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

По его словам, фракции должны выдвинуть кандидатов до 18.00 часов (17.00 по московскому времени) 30 апреля, а выборы премьер-министра страны пройдут 1 мая в Национальном собрании Армении, передает РИА Новости.

В настоящее время у Республиканской партии Армении, которую возглавлял подавший в отставку с поста премьер-министра экс-президент страны Серж Саргсян, остается 58 мандатов. Это обеспечивает ей парламентское большинство. Всего в армянском парламенте 105 депутатов.

Напомним, после избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна в стране начались массовые акции протестов. На этом фоне Саргсян 23 апреля подал в отставку. Москва надеется, что власти Армении разрешат сложившуюся ситуацию в рамках правового поля.