В Киеве не верят, что миротворческая операция в Донбассе начнется в этом году

Киев, 28 апреля. Миротворческая операция ООН в Донбассе вряд ли состоится в этом году. Об этом в субботу заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я не вижу, каким образом мы могли бы видеть миротворцев в Донбассе до конца этого года из-за того, что принятие решения об операциях длится в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут прибыть в течение нескольких месяцев, преждевременны», — отметила она.

Напомним, что с инициативой ввести миротворцев в Донбасс ранее выступил президент РФ Владимир Путин, который предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты работающих на Украине наблюдателей ОБСЕ. Киев поддержал это предложение, однако он настаивает на том, чтобы миротворцы были размещены на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения.