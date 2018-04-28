Москва, 28 апреля. Императорские пингвины побили рекорд по подводному погружению. Самый долгий «нырок» одной из особей зафиксировали ученые из Института океанографии Скриппса в Новой Зеландии.

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Journal of Marine Ecology Progress Series, исследование велось с 2013 года на территории Антарктиды. Сначала специалисты наблюдали за передвижениями гнездовыми птицами из колонии на побережье моря Росса.

Выяснилось, что за 10 месяцев птицы ныряли 96 тысяч раз, погружаясь на глубину до 167 метров. В среднем под водой они находились в течение 4,6 минуты, но в 17 случаях не всплывали на поверхность более 27,6 минуты – ранее установленного императорскими пингвинами рекорда.

Однако во время последних наблюдений за императорскими пингвинами один из них провел под водой 32,2 минуты, установив новый рекорд среди пингвинов. Исследователи пока не выяснили, почему пингвины стали погружаться под воду на более длительное время. Предполагается, что птицам становится труднее находить пищу, также по неизвестным причинам у пингвинов могут возникнуть проблемы с поиском полыньи при выныривании на поверхность.