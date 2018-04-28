Бывший президент Турции не будет конкурировать с Эрдоганом на выборах

Анкара, 28 апреля. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут 24 июня.

«Речи о моем выдвижении нет», — заявил он журналистам.

Политик намекнул, что поддерживающей его исламской Партии благоденствия не удалось договориться с другими партиями для выдвижения одного кандидата. Гюль заявил о тяжелой ситуации в Турции. По его словам, в стране усилилась поляризация. Политики, по его словам, ставят свои личные цели выше целей государственных.

Ранее ряд турецких СМИ сообщал, что Гюль может стать единственным кандидатом на президентских выборах в Турции. Отметим, что Абдуллах Гюль является предшественником Реджепа Тайипа Эрдогана на посту турецкого лидера. Он был президентом в период с 2007 по 2014 годы.