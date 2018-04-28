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Пожар в башне Trump Tower в Баку потушен, пострадал один человек
Украина
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    Пожар в башне Trump Tower в Баку потушен, пострадал один человек

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    Пожар в башне Trump Tower в Баку потушен, пострадал один человек

    Баку, 28 апреля. Пожар, возникший в субботу на верхних этажах одного из самых высоких зданий Азербайджана, башни Trump Tower, локализован. 

    Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, сотрудники пожарной службы завершили борьбу со стихией. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По информации местных СМИ, которые ссылаются на пресс-службу Клинического медицинского центра, в результате инцидента пострадал один человек — он отравился продуктами горения. 

    Пожар в башне Trump Tower в Баку потушен, пострадал один человек

    Напомним, ранее стало известно, что пожар возник в одном из пяти высочайших зданий Азербайджана, бизнес-центре, известном как Trump Tower. На место ЧП срочно прибыл глава МЧС Азербайджана.    

    Автор: Федор Веснин
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