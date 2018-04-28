Страны-гаранты проведут встречи с ООН для запуска работы Конституционного комитета Сирии

Москва, 28 апреля. Россия, Турция и Иран договорились чаще осуществлять консультации высоких представителей с генеральным секретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью активизации работы сирийского Конституционного комитета. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД России, Турции и Ирана по итогам переговоров в Москве.

«Условились чаще проводить регулярные совместные консультации высоких представителей Ирана, России и Турции с генсеком ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы Конституционного комитета в ближайшее время в Женеве на основе рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога народов Сирии, который является первой попыткой собрать на одной переговорной площадке наиболее широкий состав участников. По итогам Конгресса было принято решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в рамках межсирийских переговоров в Женеве.